البيوضي: تسليم حكومة الدبيبة أبوعجيلة مسعود إلى أمريكا خيانة عظمى

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن تسليم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المواطن أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية جريمة وخيانة وفقا لأحكام القانون الليبي.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “موقع بي بي سي يؤكد أن حكومة الدبيبة سلمت مواطنها أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية في إطار مزاعم حول تورطه في ملف لوكربي”.

ووصف البيوضي ما حصل بأنه خيانة عظمى لليبيا وفتح لملف دولي أغلقته ليبيا سيكلف بلدنا ومستقبلها الكثير، مضيفا أنها “مسألة تتجاوز قضايا الرأي العام والاصطفاف السياسي ويجب أن يكون رد الفعل قاسيا ضد الخيانة والعمالة العلنية وتتجاوز فضاء التواصل الاجتماعي”.