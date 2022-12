كرموس: على الرئاسي عدم ترك دور الوساطة بين مجلسي النواب لأطراف خارجية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا مبادرة المجلس الرئاسي خطوة صحيحة كان يجب أن تُتخذ مُنذ مدة طويلة.

كرموس أعرب في تصريح لمنصة “فواصل” أن أمله في الاستجابة لها من خلال عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) مع المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية.

وأوضح أن دور المجلس الرئاسي هو الوساطة بين مجلسي النواب والدولة لكونه يمثّل رأس الدولة، ومن المهمّ ألّا يُترك هذا الدور لأطراف خارجية للعبة.

ورأى أن أي حوار ينعقد بين الليبيين بدون طرف ثالث فإنه يحقق دائمًا نتائج إيجابية، بحسب تصريحاته.

