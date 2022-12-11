“الحركة الوطنية الشعبية”: ندعو الأطراف الليبية لعدم الانصياع للإرادة الأمريكية

استنكر المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد، تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال سعيد في بيان صحفي إن تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا بشأن “الدبيبة” واعتباره رئيس حكومة مؤقتة ولا حاجة إلى حكومة جديدة، تعكس استهتار الولايات المتحدة الأمريكية بالأزمة الليبية وتكشف دورها في تنصيب الحكومات وتعيين المسؤولين وإضفاء الشرعيات.

وأكد أن “الحركة الوطنية الشعبية الليبية تستنكر هذه التصريحات، وتوجه نداءً إلى كل القوى السياسية الوطنية، بضرورة رفضها والرد عليها، وتدعو كافة الأطراف الليبية إلى عدم الانصياع للإرادة الأمريكية”.

وحثت الحركة الأطراف الليبية على العمل على بناء سلطة وطنية يتفق عليها الليبيون من أجل إنجاز انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، باعتبار ذلك خطوة أساسية لوقف التدهور والعبث، ومحاصرة الفساد، والشروع في تأسيس دولة وطنية مستقلة ذات سيادة.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة بضرورة وضع حد لتدخلات السفراء الأجانب في الأزمة الليبية، وأن يتم التعامل معها من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعكس إرادة المجتمع الدولي الأوسع من إرادة الولايات المتحدة.