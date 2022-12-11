القضاء الاسكتلندي: أبوعجيلة مسعود بات محتجزا في الولايات المتحدة

أعلن القضاء الاسكتلندي، اليوم الأحد، أن المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أسابيع في العاصمة طرابلس، بات محتجزا في الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن “أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به “أبو عجيلة محمد مسعود” محتجز في الولايات المتحدة”.

وأضافت أن “المدعين العامين والشرطة الاسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء”.

وللإشارة فقد وجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين بقيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

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