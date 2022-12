ليبيا – أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كامل جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي في قيادة الحوار الليبي وصولًا لإجراء انتخابات.

وجاء ذلك على لسان أوردمان بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب لقاء مع باتيلي في العاصمة طرابلس.

وقال أوردمان: “كان من دواعي سروري لقاء باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

ونوه إلى أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود باتيلي في قيادة حوار، بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات.

أوردمان ختم: “نكرر رسالة باتيلي حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد”.

Shares

The post أوردمان: ندعم جهود باتيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية