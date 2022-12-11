مكافحة الأمراض في ليبيا يطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الطلاب الذين لديهم أعراض تنفسية مثل الكحة والسعال والحرارة؛ بالبقاء في المنزل، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية بالمدارس لتنفيذ أنشطة توعوية.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية منها ارتداء الكمامات وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة.

وشدد المركز في بيانه على كل طالب احضار أدواته الخاصة وعدم تبادل أو استعارة الأدوات من الأخرين.

وناشد المركز أولياء الأمور بتوفير الكمامات لأبنائهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية.