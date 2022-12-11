الطرابلسي يحصد 3 دروع لمساندته الجالية الفلسطينية في ليبيا (صور)

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الأحد، محمد رحال القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا، رفقة القنصل عماد الدين العتيلي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما تم أيضاً مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية لن تتوانى يوماً في دعم الأشقاء الفلسطينين، موضحاً بأن هناك جهد لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية قضيتنا أيضاً.

كما أوضح الوزير على أن الوزارة تعمل على تسهيل اجراءات المواطنين الفلسطنيين للدخول إلى ليبيا.

ومن جانبه أثنى “رحال” على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة.

وفي ختام اللقاء قدم القائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية ثلاثة دروع للوزير تقديراً لموقف الدولة الليبية وشعبها في مساندة أشقائهم الفلسطنيين.

وبدوره أهدى الوزير للقائم بالاعمال درعاً وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين.