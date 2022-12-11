باتيلي: يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الفاعلين السياسيين إلى استئناف تعاونهم بجدية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تطرقا خلاله إلى “مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا”، بحسب تغريدة لباتيلي عبر حسابه على “تويتر”.



وتابع: “كررتُ دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام. يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي”.

وذكّر باتيلي بمرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، حيث تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى “مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين”.