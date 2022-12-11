باتيلي يعلن تأييده لمبادرة الرئاسي

العنوان – طرابلس

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأحد، تأييده لمبادرة الرئاسي الأخيرة.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”تحدثتُ في وقت سابق اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وناقشنا مقترح المجلس بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا”.

وأضاف :”كررتُ دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام”.

وشدد المبعوث الأممي على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي.

وذكر باتيلي :”لقد مر ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا”.

وطالب المبعوث الأممي الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين.