الطبلقي: المجلس الرئاسي في مقام رئيس للدولة ومن مهمته أن يحتضن كل المجالس في البلاد

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مبادرة المجلس الرئاسي بعقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة مبادرة جيدة.

الطبلقي توقعت في تصريح لمنصة “فواصل” أن هذا اللقاء قد لن ينجح كليًا، معتبرةً أنه فرصة للحوار بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة.

وقالت: إن المجلس الرئاسي في مقام رئيس للدولة ومن مهمته أن يحتضن كل المجالس في البلاد، متمنية النجاح لهذه المبادرة، على حد تعبيرها.

