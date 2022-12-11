المنقوش تناقش العلاقات الأخوية مع القائم بالأعمال الفلسطيني

استقبلت وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد الرحال رفقة القنصل الفلسطيني عماد الدين العتيلي.

وأوضح حساب وزارة خارجية الدبيبة على فيسبوك، أن الاجتماع تناول نقاش العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه؛ تقدم القنصل الفلسطيني بأوراق اعتماده للمنقوش، التي عبرت عن دعمها له من خلال مكتب الوزارة في بنغازي، وتقديم كافة التسهيلات لمباشرته مهامه.

وعلى الجانب الأخر؛ نقل القائم بالأعمال الفلسطيني تحيات وزير الخارجية الفلسطيني وتقديره لمواقف ليبيا تجاه القضية الفلسطينية.