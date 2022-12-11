مكافحة الأمراض يصدر تعميمًا حول الفيروسات التنفسية شتوية الموسم

العنوان – طرابلس

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، تعميمًا حول الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية شتوية الموسم.

ودعا المركز في بيان له، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها في المؤسسات التعليمية.

وشدد على تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية، ومنها ارتداء الكمامات (تشجيع وليس إلزام) وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة، مؤكدًا على كل طالب إحضار أدواته الخاصة وعدم تبادل أو استعارة الأدوات من الآخرين.

ودعا المركز، أي طالب لديه أعراض تنفسية مثل (كحة ، سُعال ، حرارة) أن يبقى في المنزل.

وطالب أولياء الأمور بتوفير الكمامات لأبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية.