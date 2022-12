امطير تطالب بمنح أبناء الليبيات الجنسية الليبية وفتح الأبواب لهم

ليبيا – طالبت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمنح أبناء الليبيات الجنسية الليبية.

امطير وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت: “الأم وطن، الأم هي الدولة والوطن والولاء والانتماء، جنسوا أبناء الليبيات، وافتحوا الباب لهم لنعمل يدًا بيد لعلنا نصل”.

