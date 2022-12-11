استقرار الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الأحد ، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.84 دينار وهو نفس سعره الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

كما استقر اليورو عند 5.09 دينار وهو نفس سعره الخميس الماضي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.93 دينار مقابل 5.911 دينار الخميس الماضي.

وثبت الريال السعودي عند 1.28 دينار وهو نفس سعره يوم الخميس الماضي، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار وهو نفس سعره الخميس الماضي.

وثبت الدينار التونسي عند 1.51 دينار وهو نفس سعر الخميس الماضي، بينما انخفضت الليرة التركية إلى 0.259 دينار مقابل 0.26 دينار يوم الخميس الماضي.