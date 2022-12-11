عبدالسلام الصفراني: في ظل هذا الانقسام ليس لنا إلا التواصل مهما بلغت الاختلافات

أكد عضو المجلس الدولة الاستشاري عبدالسلام الصفراني، أنه “في ظل هذا الانقسام ليس لنا إلا التواصل مهما بلغت الاختلافات”.

وقال «الصفراني»، في تصريح صحفي، إنه يرفض “قانون إنشاء محكمة دستورية الذي صوت عليه مجلس النواب”.

وأضاف أنه “من الطبيعي اتخاذ إجراءات للطعن في هذا القانون وقد اتخذت بالفعل وهذا حق يكفله القانون ويوجبه الحرص على وحدة ليبيا في ظل دعوات الانقسام وأجواء التصعيد من الطرفين والتي لا تخدم إلا الأجنبي والفساد وتقود للحرب”.

وتابع؛ “من الخطأ أن تصل هذه الإجراءات إلى تعليق أو قطع التواصل، خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها بلدنا من الانقسام السياسي والمؤسسي”.

ودعا «الصفراني» زملائه في مجلس النواب إلى “مراجعة هذا الإجراء وإلغاء هذا القانون، كما أدعو زملائي في مجلس الدولة إلى مراجعة قرار تعليق التواصل والتمسك برفض القانون الذي صوت عليه مجلس النواب”.

وختم موضحًا “للأسف اليوم يحمل موضوع المحكمة ما لا يحتمل ويجرى اتخاذ قرار بإيقاف التواصل، فالتأزيم يحسنه الجميع”.