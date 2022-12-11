هذا ما جاء في لقاء السفير الفرنسي برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

التقي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة مرفوقا برئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة ناجية العطراق وجمال المبروك عامر المستشار بالمؤسسة ورئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، اليوم الأحد بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج بمقر السفارة بطرابلس.

وقالت اللجنة إن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف حالة حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام والاستقرار وسيادة القانون والعدالة وإجراء الانتخابات في ليبيا.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل والمشترك بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون .

وعبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن امتنانه للجهود الفرنسية في تحقيق الإستقرار والسلام والمصالحة الوطنية فى ليبيا، وجهودها من أجل إحلال السلام وحماية حقوق الإنسان، والدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.