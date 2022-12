ليبيا – استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السبت في العاصمة الرياض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اللقاء استعراض بحسب مكتب إعلام المنفي مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

