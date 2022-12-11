المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد للمنفي دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن باتيلي أكد للمنفي خلال الاتصال الهاتفي دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية.

كما تباحث الطرفان حول أهم المستجدات السياسية، اعتبر باتيلي خلال حديثه إلى المنفي أن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وطرح المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.