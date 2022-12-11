الطرابلسي: سنعمل على تسهيل إجراءات الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا

استقبل وزير داخلية حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، محمد رحال، القائم بالأعمال بسفارة دولة فلسطين لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا.

وأكد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية لن تتوانى يوماً في دعم الأشقاء الفلسطينين، موضحاً بأن هناك جهد لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية قضيتنا أيضاً.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات المواطنين الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا، وإيجاد الحلول المناسبة لكل المعوقات التي من شأنها أن تؤثر على الأوضاع المعيشية لأبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا.

ومن جانبه أثنى “رحال” على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة.

وفي ختام اللقاء قدم القائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية ثلاثة دروع للطرابلسي تقديراً لموقف الدولة الليبية وشعبها في مساندة أشقائهم الفلسطينيين.

ومن جانبه، أهدى الوزير للقائم بالأعمال درعًا وذلك تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.