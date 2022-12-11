صدور العدد الثالث عشر من صحيفة الرؤية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 December, 2022

صدر العدد الثالث عشر من صحيفة الرؤية الليبية وهي صحيفة مستقلة شهرية شاملة تصدر عن المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية.

وتقع الصحيفة في 12 صفحة بإشراف عام من الأستاذ الدكتور مختار مفتاح أبوصاع ويرأس التحرير الدكتور محمد عمر مليطان.

وتضمنت الصحيفة العديد من العناوين منها “اختتام دورة تدريبية لإعداد القادة في مواجهة التحديات المستقبلية بمقر المركز الليب للدراسات”.

وسلطت الصحيفة الضوء على فئة الشباب في موضوع بعنوان “الشباب الليبي في مراحل العمر والبناء” كما تناولت الصحيفة الضواهر السلبية في المجتمع تحت عنوان “إدارة الفساد وأثره على الأمن الليبي” وكذلك موضوع آخر بعنوان “ظاهرة السحر في المجتمع الليبي وآليات المواجهة”.

وتناولت الصحيفة الأوضاع في ليبيا بعنوان “متى تطوى صفحة هذه المرحلة المشؤومة” كما خصصت موضوعا حول الأطفال في ليبيا بعنوان “اليوم العالمي للطفل.. أين أطفال ليبيا من هذا اليوم”.

وكان رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أ.د مختار مفتاح أبوصاع قال إنه يجري العمل على التعريف بالمركز من خلال عقد عدد من الفاعليات العلمية والحوارات التي يتم من خلالها استضافة بعض القامات الليبية الرائدة في مختلف المجالات.

وبين أن من مهام المركز إعداد الإستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لا سيما تلك التي تضمن تحقيق المصالح العليا للدولة فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث بما يكفل تعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة وأستقرارها وما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في سبر أغوار الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي والمجتمعات المجاورة وكذلك تقديم المشورة والدعم لأجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على تكامل تلك الأجهزة لتحقيق حماية الأمن الوطني.