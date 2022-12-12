بن شرادة: تسليم حكومة الدبيبة “بوعجيلة” إلى أمريكا خيانة

أدان عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة تورط حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال بن شرادة في تصريح صحفي إن تسليم مواطن في قضية انتهت منذ ما يقارب ثلاثة عقود يصل إلى الخيانة بعد تسوية وصرف تعويضات تقدر بحوالي 3 مليارات ومعاناة للشعب الليبي لـ 9 سنوات من الحصار.

وأضاف: “اليوم يفتح تحقيق بأيدٍ ليبية بتسليم مواطن ليبي بعد تصريحات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة التي تصب في نفس الموضوع قبل أن تتم عملية تسليم أبوعجيلة”.

وتابع: “شيء مؤسف للغاية ويجب الآن على الشعب الليبي أن يطالب بمعرفة الثمن في قضية أغلقت منذ سنوات طويلة وبعد معاناته لـ 9 سنوات بسببها”.