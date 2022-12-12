لنقي: حكومة الدبيبة تواصل بيع كل شيء للاستمرار في السلطة

استنكرت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي تسليم حكومة الوحدة المؤقتة المواطن أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت لنقي في تغريدة عبر “تويتر”: “تأبي حكومة الدبيبات إلا استكمال العرض المتواصل لبيع كل شيء من أجل الاستمرار في السلطة في انتهاك صارخ لسيادة القانون في ظل الانقسام السياسي وانعدام الشرعية”.

وأضافت: “من حق الليبين معرفة كيف تم تسليم متهم ليبي إلى السلطات الأمريكية دون سند قانوني بل وبالمخالفة للقوانين الليبية”.

وأشارت إلى أن “ليبيا ليست موقعة على اتفاقية تسليم مجرمين/ متهمين مع الولايات المتحدة الأمريكية”، وتساءلت: “ما هو المقابل الذي تلقته حكومة الدبيبات نظير هذا التسليم؟”.