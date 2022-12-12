ليبيا الان

لنقي: حكومة الدبيبة تواصل بيع كل شيء للاستمرار في السلطة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكرت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي تسليم حكومة الوحدة المؤقتة المواطن أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت لنقي في تغريدة عبر “تويتر”: “تأبي حكومة الدبيبات إلا استكمال العرض المتواصل لبيع كل شيء من أجل الاستمرار في السلطة في انتهاك صارخ لسيادة القانون في ظل الانقسام السياسي وانعدام الشرعية”.

وأضافت: “من حق الليبين معرفة كيف تم تسليم متهم ليبي إلى السلطات الأمريكية دون سند قانوني بل وبالمخالفة للقوانين الليبية”.

وأشارت إلى أن “ليبيا ليست موقعة على اتفاقية تسليم مجرمين/ متهمين مع الولايات المتحدة الأمريكية”، وتساءلت: “ما هو المقابل الذي تلقته حكومة الدبيبات نظير هذا التسليم؟”.

 

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بوعجيلة مسعود ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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