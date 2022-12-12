السفير الجزائري: نتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة الليبية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا “سليمان شنين”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.

واستعرض اللافي آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، كمشروع متكامل لصياغة ميثاق (سلمي – اجتماعي) يتوافق عليه الجميع، ليكون مدخلاً لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.

وأكد السفير الجزائري أن بلاده تدعم جهود المجلس الرئاسي الليبي، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا، يعد من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.