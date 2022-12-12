بويصير من تكساس: بوعجيلة سيحاكم في أمريكا بعدالة لا يعرفها في بلده وإذا أدين سيتم إعدامه

زعم المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود سيحاكم بعدالة أمريكية لا يعرفها في بلده.

وقال بويصير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الخبر على سي إن إن الآن، بوعجيلة المريمى، الذى يبدو أنه جلب في عملية خاصة، والمولود في تونس ويحمل الجنسية الليبية سيمثل أمام القاضي يوم الاثنين، في العاصمة واشنطن”.

وادعى أن المريمي “سيتمتع بعدالة لا يعرفها فى بلده”، متابعا: “سيكون على الادعاء إثبات اتهاماته أمام المحلفين وفى وجود هيئة للدفاع، ولكن إذا أدين فهو الإعدام”.