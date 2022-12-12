بالتزامن مع تسليم أبوعجيلة.. وزارة عدل الدبيبة تقيم ورشة عمل عنوانها حقوق الإنسان

نظمت وزارة العدل ورشة عمل بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعنوان ” الشباب ركيزة السلم الاجتماعي “، وهو ما تزامن مع الإعلان عن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اختطافه من منزله قبل أسابيع.

وقالت وزارة العدل في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الورشة نظمت تحت إشراف مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان، وحضر أعمالها وزراء حكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” وزيرة العدل، و”يخلف السيفاو” وزير التعليم التقني والفني، و”فتح الله الزني” وزير الشباب، ووكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان “خالد نجم”، وبمشاركة رئيس جهاز الشرطة القضائية ونائبه، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية ولفيف من المهتمين والمدعوين.

وأضافت الوزارة في بيانها “تمحورت الورشة حول محاربة العنف والمحافظة على الوحدة الوطنية ومعالجة كل القضايا الشائكة بالحوار والمصالحة، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلم الاجتماعي والتعايش السلمي المشترك، الذي يعد ركيزة تنمية المجتمعات وتطورها”.