لاستكمال مشروع الموازنة العامة ل2023.. المبروك يلتقي رئيس وأعضاء الجنة المالية

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك، ضرورة الانتهاء من مشروع الميزانية العامة للدولة في صورتها النهائية لإحالتها إلى مجلس الوزراء وعرضها ومناقشتها.

جاء ذلك خلال اجتماع “المبروك” أمس الأحد، مع إدارة الميزانية برئيس وأعضاء الجنة المالية، حرصا على استكمال مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية للعام 2023م، حيث تم مناقشة جميع الملاحظات الواردة من الجهات لمعالجتها سواء مايخص الباب الأول والثاني أوالرابع. بحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

وأضاف وزير المالية، أن الاجتماع بهدف وضع مقترح الميزانية للعام 2023م في شكلها النهائي بعد دراسة جملة من الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة.

وأشار الحاضرون إلي أن الاجتماعات السابقة التي تمت مع الجهات الممولة من الخزانة العامة في شهر سبتمبر الماضي بكامل ملاحظاتها وبنودها نضعها اليوم في شكلها النهائي.

وخلص المجتمعون إلى دراسة ومعالجة كافة الملاحظات وتضمينها لوضع الموازنة العامة للدولة للعام 2023م في صورتها النهائية وذلك خدمة للمصلحة العامة.