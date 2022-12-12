أوغلو: يوجد توافق بين تركيا والجزائر بشأن ليبيا

أعلن وزيرا الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والتركي مولود تشاووش أوغلو توافقهما بشأن مسألة وحدة الأراضي الليبية والانتخابات.

وأكد لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع تشاووش أوغلو حول التنسيق المشترك للبلدين في القضايا الدولية على رأسها الأزمة في ليبيا، توافق الطرفين على «دعم حل ليبي – ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه».

ووفق الوزير الجزائري، اتفق البلدان على دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي، لافتًا إلى توافقهما حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما على المستوى الدولي، إضافة «للتفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول الجنوب والشمال مهما كان مستواها الاقتصادي».

من جانبه، أشار تشاووش أوغلو إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين ووحدة الأراضي في ليبيا.

وتطرق أوغلو خلال حديثه إلى أزمات الطاقة في العالم، مؤكدًا أن التعاون بين تركيا والجزائر له أبعاد مختلفة في هذا المجال مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.