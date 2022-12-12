أوحيدة: البرلمان أصدر قرار بأن كل من يعيد فتح ملف لوكربي توجه له تهمة الخيانة العظمى

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن تسليم المواطن أبوعجيلة المريمي صفقة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية والولايات المتحدة.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن مجلس النواب استنكر تسليم المريمي وأصدر قرار بأن كل من يعيد فتح ملف قضية لوكربي توجه له تهمة الخيانة العظمى.

كما أشار إلى أن وزيرة خارجية حكومة الدبيبة المنتهية نجلاء المنقوش أعلنت سابقاً تعاون حكومتها مع السلطات الأمريكية وإعادة فتح ملف قضية لوكربي من جديد.

كما طالب النائب العام أن يتحرك ويبدأ التحقيق في ملابسات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة.