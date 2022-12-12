بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الطقس يميل للاعتدال على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 28)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00).