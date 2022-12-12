الارصاد: طقس معتدل ..وتكاثر للسحب وامطار خفيفة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 12/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء طقس يميل للاعتدال على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوي ما بين (21-26)مْ على مناطق الشمال، بينما تسجل درجات الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (25-28 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

والله أعلم