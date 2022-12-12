الغويل: تسليم الدبيبة لأبوعجيلة إلى أمريكا جريمة قد ترقى للخيانة العظمى

قال الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل أن تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة الأميركية بهذه الطريقة الملتوية و غير القانونية، و غير الأخلاقية على يد حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية سيفتح أبواب المساءلة القانونية والسياسية عليهم.

كما اعتبر أن هذه الجريمة قد ترقى للخيانة العظمى، مشيرا إلى أن هذه التداعيات إن لم تكن الأن فحتما سترتد عليهما في المستقبل .

وتابع الغويل، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” قائلا: “أؤكد أنهم إن ظنوا أن الولايات المتحدة ستحميهم بسبب هذا التسليم فهم واهمون”.