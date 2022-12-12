برلماني ليبي يطالب بفتح تحقيق فوري في اختطاف بوعجيلة مسعود

طالب عضو مجلس النواب الليبي، علي العيساوي، النائب العام بفتح تحقيق فوري في قضية ما وصفه بـ “اختطاف” المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، المحتجز لدى الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

كما طالب البرلماني الليبي، في تصريحات نشرها الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بمعاقبة من أسماهم بـ”المتواطئين” في القضية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.

وأكد العيساوي، أن ملف قضية لوكربي قد أقفل باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية بعد دفع التعويضات المقررة وفقا للاتفاق، مشددا على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة حاليًا، ولاحقًا كشف ابن شقيق أبوعجيلة، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.