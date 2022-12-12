زهراء لنقي: دون سند قانوني.. الدبيبة يبيع كل شيء من أجل الاستمرار في السلطة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي عن تسليم الدبيبة المواطن بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية أن حكومة الدبيبة تأبى إلا استكمال العرض المتواصل لبيع كل شيء من أجل الاستمرار في السلطة.

ووصفت في تصريح صحفي لها تسليم بوعجيلة بانه انتهاك صارخ لسيادة القانون في ظل الانقسام السياسي وانعدام الشرعية.

وأشارت لنقي من حق الليبين معرفة كيف تم تسليم متهم ليبي إلى السلطات الأميركية دون سند قانوني بل وبالمخالفة للقوانين الليبية.

و ختمت تصريحها بتساؤلها عن المقابل الذي تلقته حكومة الدبيبة نظير هذا التسليم؟.