ابن شقيق «بوعجيلة»: أُبلغنا بقرب الإفراج عن عمي وفوجئنا بتسليمه لأمريكا

أكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود، أنهم كانوا قد أبلغوا بقرب إطلاق سراح عمه وفوجئوا بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “تلقينا خبر تسليمه إلى السلطات الأمريكية من وسائل التواصل الاجتماعي ككل الليبيين الذين تلقوا الخبر، حيث إن أفراد من عائلة المريمي كانوا قد زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة”.

وأضاف “خاطبنا النائب العام ووزارة العدل والمحامي العام والمجلس الرئاسي ولم نتحصل سوى على وعود وتطمينات، وقد حاول وفد اجتماعي من نحو 40 شخصًا مقابلة الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا وقابلهم أحد ممثليه”.

وتابع “عناصر من القوة المشتركة التابعة للدبيبة هي من اعتقلت عمي يوم 17 نوفمبر الماضي، وقد تم احتجازه في أحد مقرات القوة بمدينة مصراتة، وهو رجل مسن ومريض وقلقون حيال حالته الصحية الآن وكان طريح الفراش ساعة اعتقاله”.