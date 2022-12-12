أبوشناف: أبوعجيلة أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، إن “المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى “أسيرا” لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات”.

وعلق أبوشناف على القضية في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا “ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص والتي نصت الاتفاقية فيها بين الجانبين الليبي والأمريكي في المادة 3 على “قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.