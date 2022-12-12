تحالف القوى الوطنية يدين تسليم واحتجاز المواطن الليبي مسعود بوعجيلة لدى السلطات الأمريكية

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دان تحالف القوى الوطنية تسليم واحتجاز المواطن الليبي مسعود بوعجيلة للسلطات الأمريكية لاتهامه في قضية وكربي، مؤكدًا أن هذا الإجراء انتهاك لسيادة الدولة والعهود والاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وقال التحالف، في بيان، إن العلاقات الليبية الدولية يجب أن تبنى على احترام القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات تسليم المجرمين والمشتبه فيهم.

جاء ذلك بعدما نقلت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، عن السلطات الأسكتلندية، قولها إن المريمي محتجز في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الضلوع في قضية لوكربي.

واستنكر التحالف بشدة كل أعمال الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون أيًّا كان موقعها محليا أو دوليا. ودعا المنظمات الحقوقية الليبية والدولية إلى استنكارها.

وأكد التحالف أن ملف لوكربي أُقفل بموجب اتفاقية التسوية مع ليبيا سنة 2006، والتي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل الاتفاق والتزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة الدبلوماسية والسياسية لليبيا.

وطالب التحالف السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة الكشف وبشفافية تامة عن ملابسات تسليم واحتجاز الميمي واتخاذ ما يلزم من إجراء يحفظ لليبيا سيادتها وأمنا القومي.