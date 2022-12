العرفي: تسليم حكومة الدبيبة أبو عجيلة مسعود لأمريكا مسرحية لإبتزاز ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن أبو عجيلة مسعود تم بيعه بتواطؤ من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أكد أن ملف لوكربي أغلق منذ سنوات وتم تعويض الضحايا فيه ونُسب إلى ليبيا، وهي براء من تفجير الطائرة.

وأضاف العرفي: “ما يحدث في ليبيا هو مسرحية لابتزازها، والولايات المتحدة الأمريكية شريكة فيه ويتحمل ذلك الدبيبة لتخاذله بهدف شراء وُدها”.

