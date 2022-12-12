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أبو عميد: تسليم أبو عجيلة لأمريكا صفقة مفضوحة لأناس سيلعنهم التاريخ

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد  المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المبروك أبوعميد، أن تسليم المواطن الليبي الليبي أبو عجيلة المريمي لأمريكا مخالف للقوانين والأخلاق.

وقال أبو عميد في تعريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي لأمريكا مخالف للقوانين والأخلاق وصفقة مفضوحة لأناس سيلعنهم التاريخ”.

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وكان القضاء الاسكتلندي، قد أعلن أمس الأحد، أن المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أسابيع في العاصمة طرابلس،  بات محتجزا في الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن “أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به “أبو عجيلة محمد مسعود” محتجز في الولايات المتحدة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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