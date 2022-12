اوحيدة: نطالب النائب العام بالتحقيق في ملابسات تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي صفقة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية والولايات المتحدة.

اوحيدة، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أوضح أن مجلس النواب استنكر تسليم المريمي وأصدر قرار بأن كل من يعيد فتح ملف قضية لوكربي توجه له تهمة الخيانة العظمى.

وأشار إلى أن وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش أعلنت سابقًا تعاون حكومتها مع السلطات الأمريكية وإعادة فتح ملف قضية لوكربي من جديد.

اوحيدة طالب النائب العام أن يتحرك ويبدأ التحقيق في ملابسات تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة.

