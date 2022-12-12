الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 28 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن يميل الطقس إلى الاعتدال على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 20 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق، تتحول غداً إلى شمالية غربية، معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

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وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية.