العقوري يبحث ملف الشباب الليبيين المسجون في إيطاليا مع قنصل إيطاليا في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بقنصل جمهورية إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وابرزها تسهيل إجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى إيطاليا وكذلك ملف الصيد البحري بين البلدين بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.

من جانبه أكد العقوري على أهمية وجود القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي ، و على ضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الإيطالية استجابة لقرار وزارة التعليم بإدراج اللغة الإيطالية لغة اختيارية في المدارس الليبية ، لافتاً إلى أن إيطاليا صديقة لجميع الليبيين .

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية وكذلك استئناف العمل بالطريق الساحلي الذي يربط الشرق والغرب ، مشدداً على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا مبدياً رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الإيطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين.

بدوره أكد فرانشيسكو سافيريو دي لويجي على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه .