البركي: المتنافسون على السلطة قدموا «بوعجيلة» قرباناً لآلهتهم أمريكا

أكد عبد الرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، أن المتنافسين على السلطة قدموا المواطن الليبي بوعجيلة مسعود قرباناً لآلهتهم أمريكا.

وقال البركي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قضية قفلت، وسويت وقضي أمرها منذ أكثر من عقد من الزمن، تفتح اليوم لأن باب ليبيا الخارجي مفتوح على مصراعيه للمتشدقين بحقوق الإنسان وحماية المدنيين زورا وبهتانا”.

وأضاف “المتنافسون على السلطة قدموا أبوعجيلة مسعود قربانا لآلهتهم أمريكا في قضية ظاهرها قانوني وباطنها حسابات سياسية واقتصادية، لقد قتلتم آخر نطفة للسيادة الليبية، وكشفتم عن سوءاتكم، وبرهنتم على خياناتكم، فانتظروا من الله ثم من الشعب الطوفان الذي سيثأر لكرامة ليبيا وتاريخها”.