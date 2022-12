ليبيا – أدان عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة تورط حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تسليم أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بن شرادة، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “إن تسليم مواطن في قضية انتهت منذ ما يقارب ثلاثة عقود يصل إلى الخيانة بعد تسوية وصرف تعويضات تقدر بحوالي 3 مليارات ومعاناة للشعب الليبي لـ 9 سنوات من الحصار”.

وأضاف: “اليوم يفتح تحقيق بأيدٍ ليبية بتسليم مواطن ليبي بعد تصريحات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة التي تصب في نفس الموضوع قبل أن تتم عملية تسليم أبو عجيلة”.

وتابع بن شرادة حديثه: “شيء مؤسف للغاية ويجب الآن على الشعب الليبي أن يطالب بمعرفة الثمن في قضية أغلقت منذ سنوات طويلة وبعد معاناته لـ 9 سنوات بسببها”.

Shares

The post بن شرادة: تسليم أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة خيانة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية