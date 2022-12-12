بوزريبة: حكومة الدبيبة لا تتواني في فعل أي شيء للبقاء في السلطة

قال عضو مجلس النواب، علي بوزريبة، إن الحكومة غير الشرعية لا تتوانى في فعل أي شيء في سبيل بقاءها في السلطة، تعليقًا على تسليم المواطن الليبي المُختطف بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب بوزريبة في تصريحات، النائب العام سرعة التحقيق مع كل المتورطين بخطف وتسليم بوعجيلة مسعود للسلطات الأمريكية بدون أي وجه حق.

وناشد بوزريبة الحكومة الأمريكية احترام تعهدها تجاه دولة ليبيا، وإلا سنرفع قضيه لدى محكمة العدل الدولية لتفسير نصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على الاتفاقية، من قبل الكونجرس الأمريكي، والرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، وتم ايداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لتأخد الإطار القانوني وتدخل حيز التنفيذ.