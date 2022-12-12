تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

أعلن مكتب النائب العام في إسكتلندا مشاركة ممثلي الادعاء والشرطة الإسكتلنديين، مع نظرائهم من لندن وواشنطن، في متابعة التحقيق مع أبوعجيلة مسعود المريمي المحتجز في الولايات المتحدة.

ونقل موقع “لوتون” السويسري عن ناطق باسم هيئة مكتب النائب العام، أمس الأحد، أنه أبلغ عائلات ضحايا قضية لوكربي باحتجاز أبوعجيلة، قائلًا: إن “هدفه الوحيد هو تقديم أولئك الذين تواطأوا مع عبدالباسط المقرحي إلى العدالة”.

ووصف أهالي الضحايا في بيان أمس، “اعتقال” أبوعجيلة بـ”الخطوة المهمة في السعي لتحقيق العدالة”، وقالوا “نتطلع إلى إجراء المحاكمة”.