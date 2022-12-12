الزائدي: من قام بتسليم بوعجيلة سيعاقب في الدنيا والآخرة وستلعنه الأجيال

قال مصطفى الزائدي القيادي في النظام السابق، إن من قام بتسليم المواطن بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامه في التورط بقضية لوكربي، سيعاقب في الدنيا والآخرة وستلعنه الأجيال.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أستنكر تسليم المواطن بوعجيلة المريمي، وإن كنت لا أستغرب ذلك فكل الوطن منتهك وكل ما فيه وما عليه مرتهن للأجانب، وأزعم أن من قام بذلك سيعاقب في الدنيا والآخرة، وستلعنه الأجيال إلى يوم الدين، ولنا في التاريخ عبر، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “أدعو النخب الوطنية إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد صفقة تسليم مواطن ليبي في قضية منتهية مقابل البقاء في السلطة لأيام معدودات”.