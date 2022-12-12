مجلس النواب يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد من سلّموا أبو عجيلة

طلبت رئاسة مجلس النواب الليبى من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضدّ كل من تورط بخطف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وسلمه إلى جهات أجنبية.

جاء ذلك في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب الليبي أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقالت الرسالة إن “هذه القضية جرى تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا.”

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