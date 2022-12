بوسعيدي: دعوة الغرياني لمغادرة المسلمين من السويد مجرد هراء

ليبيا – أجرى التلفزيون السويدي مقابلة مع شخصية إسلامية بارزة بشأن الدعوة الأخيرة لمفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني.

المقابلة تم إجرائها مع رئيس الرابطة الإسلامية في مدينة مالمو رمضان بوسعيدي وتابعت ما ورد فيها وترجمته صحيفة المرصد، وقد أتت ردًا على دعوة الغرياني في أواخر نوفمبر الماضي للمسلمين إلى مغادرة السويد، زاعمًا من خلالها غن هذا يأتي لحماية أطفالهم من الاختطاف الفكري.

ووصف بوسعيدي وهو يتابع المقطع المصور المقصود للغرياني الدعوة بالقول: “لا أتحمل الاستماع إلى هذا إنه هراء”. في وقت تم فيه توجيه سؤال له حول إمكانية مغادرة الكثير من المسلمين السويد بعد هذه الدعوة ليرد قائلًا: “الأمر متروك للجميع لن يجبر أحد أي شخص على البقاء”.

وقال بوسعيدي: “لكنني أشعر بالأسف لمن يستمعون له ويصدقون ما يقوله وأعتقد أن الكلام لا يؤثر إلا على من يفتقرون إلى المعرفة”. فيما دعا الغرياني صراحة في خطبة له المسلمين في السويد إلى مغادرتها بزعم الخدمات الاجتماعية فيها “السوسيال” تختطف الأطفال المسلمين لتحويلهم إلى المسيحية.

وجاء في خطبته: “لا تدعهم يأخذون أطفالك ويحولونهم إلى المسيحية لا يسمح للمسلمين بالبقاء في ذلك البلد”. وهي الخطبة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي العربية الناشطة في السويد وقوبلت بردود فعل متباينة إزاء مضامينها.

ترجمة المرصد – خاص

