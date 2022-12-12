رئاسة مجلس النواب تطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في اختطاف بوعجيلة وتسليمه لأمريكا

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دعت رئاسة مجلس النواب النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.

وأشارت الرئاسة، في خطاب وجهه المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب إلى النائب العام، إلى رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على بوعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج.

وأكدت، وزارة العدل الأمريكية، احتجاز المواطن الليبي مسعود بوعجيلة المريمي، لدى السلطات الأمريكية، دون أن توضح كيف وصل إلى هناك.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن بوعجيلة سيمثل قريبا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، حيث يواجه تهمتين جنائيتين تتعلقان بقضية لوكربي.

وتتهم الولايات المتحدة، بوعجيلة بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة “بان آم” الأمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وأوضحت الوزارة، أن بوعجيلة اعتقل لدى الولايات المتحدة وسيواجه تهمًا فيدرالية في واشنطن.