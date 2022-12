ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري والذي قام بتسليمه رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسُبل الوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

